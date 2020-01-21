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  • 21.01.2020 12:19
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 12:29

'li eski vekil 'den 'na: Sana teslim olmayacağız! Başaramayacaksınız!

24. Dönem , CHP’de kurultayda yeniden CHP Genel Başkanı olarak ’nun seçilmesinin mantıklı olmayacağını dile getirerek, “Eğer bu gidiş değişmez, değiştirilmezse bir avuç delege yazıcının dışında CHP'de kimin hangi koltukta oturduğunun ne önemi var ki?” ifadelerini kullandı. Develi, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, “Teslim olmayacağız, başaramayacaksınız” dedi.

CHP'li eski vekilden Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

eski , 'nin bütün illerinde, il başkanı ve bütün yönetim ile birlikte kurultay delegesini yazanların, kurultayda ve istediği listeye oy vererek PM'ni oluşturacağını belirterek, "Aynı politik çizgi izlenecek ve 17 yıldan bu yana her seçimde olduğu gibi aynı sonuçlar alınacaksa, aslında yenilen ve asıl kaybeden partinin yönetim iradesi olmayacak mı? (...) Partiyi yönetemeyenler, bu gidişle, bir kez daha, yine, yeniden koltuklarında oturmaya devam edecekler. Eğer bu gidiş değişmez, değiştirilmezse ve halk yine umutsuz kalacaksa, bir avuç delege yazıcının dışında CHP'de kimin hangi koltukta oturduğunun ne önemi var ki? Bu kısır döngü kırılmalı" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA: SİZE TESLİM OLMAYACAĞIZ! BAŞARAMAYACAKSINIZ!
Develi, "Partiyi size teslim edip, neoliberal politikaların tutsağı olarak yaşamaktansa halka gidip, bütün gerçekleri olduğu gibi anlatıp, sizi halkın vicdanına teslim edelim. Bu mirasın sahibi halktır. Teslim olmayacağız, başaramayacaksınız" ifadelerini kullandı.

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