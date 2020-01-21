Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.01.2020 12:08
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 12:15

'ın sözde emirinin eşinin de bulunduğu 4 kadın yakalandı

'de haklarında soruşturma yürütülen terör örgütü 'ın sözde emirinin eşinin de aralarında bulunduğu 4 kadın, üzerinden 'ye giriş yaptıklarının tespit edilmesi üzerine 'da gözaltına alındı.

Adım adım takip edilip Hatay'da yakalandılar

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü adına faaliyet gösteren 4 kadının üzerinden 'ye giriş yaptıklarını tespit etmesi üzerine harekete geçti.

HATAY'DA YAKALANDILAR
Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, aralarında 2017 yılında Suriye'nin kentinde öldürüldüğü öğrenilen örgütün sözde emirlerinden olan M.G'nin eşi H.G'nin de aralarında bulunduğu 4 kadını 'da yakalayarak Kocaeli'ye getirdi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

RAKKA VE DEYRİZOR'DA SAVAŞMIŞLAR
Kadınların 2014 yılından bu yana terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdikleri, Rakka ve Deyrizor kentlerinde savaştıkları öne sürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriDEAŞ'ın sözde emirinin eşinin de bulunduğu 4 kadın yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri