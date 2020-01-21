Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) birimlerinin, kaçakçılığı meslek haline getiren çetelerin suç faaliyetlerini deşifre ederek suç gelirlerine el koymaya yönelik çalışmaları geçen yıl da devam etti. KOM ekiplerince 2019'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele alanında 306'sı planlı olmak üzere 11 bin 300 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 17 bin 683 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 501'i tutuklandı.



KAÇAK İÇKİYLE ETKİN MÜCADELE

Kaçakçılık suçlarına karşı düzenlenen operasyonlar arasında 2 bin 86 operasyonla içki kaçakçılığı öne çıktı. Söz konusu operasyonlarda, gözaltına alınan 3 bin 283 şüpheliden 157'si tutuklandı. Bu alanda geçen yıl düzenlenen operasyon sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 55, şüpheli sayısı yüzde 57 arttı. Operasyonlarda, 420 bin şişe ve 795 bin litre kaçak içki ele geçirildi. Tütün mamulü ve makaron kaçakçılığına yönelik geçen yıl düzenlenen 5 bin 426 operasyonda, 8 bin 504 kişi yakalandı, bunlardan 208'i tutuklandı. Operasyonlarda, 179 milyon makaron, 304 ton nargile, pipo, kıyılmış tütün, 411 bin puro, yaklaşık 9 milyon paket kaçak sigara, 8 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi. Geçen yıl bir önceki yıla göre, ele geçirilen tütün miktarında yüzde 72, puro miktarında yüzde 11, makaron miktarında yüzde 271'lik artış sağlandı.



YAKALANAN KAÇAK CEP TELEFONUNDA ARTIŞ

KOM birimlerinin geçen yıl düzenlediği 2 bin 540 emtia operasyonunda, gözaltına alınan 3 bin 625 şüpheliden 68'i tutuklandı. Operasyonlarda, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen 102 bin cep telefonu ve 23 milyon ilaç, hap ele geçirildi. Geçen yıl bir önceki yıla göre, şüpheli sayısı yüzde 16, ele geçirilen cep telefonu miktarı yüzde 20, ilaç ve hap miktarı yüzde 324 arttı.



Geçen yıl akaryakıt kaçakçılığına yönelik 553 operasyon düzenleyen KOM birimleri, 975 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 37'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda, 5 milyon 588 bin 101 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonlarda 2018 yılına göre yüzde 68 artış oldu.

Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılarına yönelik geçen yıl 695 operasyon düzenlendi. Ekiplerce yakalanan 1296 şüpheliden 31'i tutuklanarak cezaevine konuldu. Yapılan aramalarda, 53 bin tarihi eser, 695 nesli tükenmekte olan hayvan ve bitki ele geçirildi. Geçen yıl bir önceki yıla göre operasyon sayısı yüzde 15 arttı.