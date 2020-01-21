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  • 22.01.2020 09:19
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 09:19

22 Ocak af ve düzenlemesi haberi! , ne zaman çıkacak? Taslak metin ortaya çıktı!

Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin aylardır üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı. Henüz teklif halini almayan düzenleme ile çok sayıda suç infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak. 17 maddelik taslak metinde infaz düzenlemesi kapsamına alınmayacak suçlar kalem kalem yazıldı. ne zaman çıkacak? Binlerce kişinin merakla beklediği af yasası ile ilgili gelişmeleri yaşanıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, katıldığı canlı yayın programında kamuoyunda af ve ceza indirimi olarak adlandırılan hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak?

İnfaz düzenlemesi şekillendi... Taslak metin ortaya çıktı

Milyonların yakından takip ettiği af yasası ile ilgili yeni gelişme heyecan yarattı! Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin aylardır üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesinin taslak metni ortaya çıktı. Kamuoyunda af ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz düzenlemesinde 'cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar'a indirim yapılmayacağı açıklanmıştı. Af yasası ile ilgili son açıklama Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Bakan Gül katıldığı canlı yayında infaz yasasından, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yargı reformlarına kadar birçok konuya açıklık getirdi. Peki, af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak?

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