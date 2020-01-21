Geçtiğimiz günlerde Trabzon Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü içerisinde ankesörlü hat kullandığı tespit edilen 10 şüpheliye yönelik 6 ilde operasyon düzenlenmiş, operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dosya savcısından alınan talimatlara istinaden ilk kez gözaltı sürelerinin uzatılması amacıyla Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmişti.



Bu sırada ilginç bir olay meydana geldi. Gözaltı uzatma kararını verecek olan Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimi Kubilay K. duruşma salonunda görevli polislerin yanında şüphelilere hitaben skandal sözler söyledi.



Hakim Kubilay K. şahıslara iddiaya göre, "Polis size herhangi bir şey imzalattı mı? Herhangi bir fiziki zorlama yaşadınız mı? Gözaltında kaldığınız nezarethanede diğer adi suçlular ile mi kalıyorsunuz? Kaldığınız nezarethanenin fiziki şartları uygun mu? İfadelerinizi bu zamana kadar neden alınmadı? İfadeleriniz bittikten sonra bir daha benim karşıma geleceksiniz bu işten hem devlet hem siz kazançlı çıkacaksınız?" şeklinde sözler sarf etti.



"TUTUKLAMAM"

Hakim Kubilay K. en son karar aşamasında ise tüm şüpheli şahısları karşısına alarak; "İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın mantığı ile hareket etmekteyim. Gözaltı süresinin sonunda savcılığa sevk edildiğinizde yine sizin ifadelerinizi ben alacağım. Ben hakkında bir ifade olan kişiyi tutuklamam" diyerek şoke etti.



"KİMSEYİ TUTUKLAMAYACAK"

Edinilen bilgiye göre şüpheliler arasında yer alan Melike M., hakimin kendilerine, "Bir ifade veya bir ardışık aramayla kimseyi tutuklamayacağını, bu süreçten bizlerin ve devletin kazançlı çıkacağını" belirtir şekilde konuşma yaptığını ifade etti.

Bu sözler ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. HSK, hakimin skandal sözleri üzerine soruşturma başlattı.