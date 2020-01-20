KIBRIS adasının batısında çalışmalarını tamamlayan Yavuz sondaj gemisi, Kıbrıslı Rumların 13 parsele ayırarak İtalyan ENI ve Fransız Total ortaklığına kiraladığı 8 numaralı parselle kesişen bölgede kazı yapacak. Yavuz'un Rumların kiraladığı parselde çalışma başlatması Rum yönetiminin, "Türkiye el koyuyor, burnumuzun dibini kazacaklar" paniğine yol açtı. Yavuz, Ada'nın güneyinde KKTC'nin verdiği ruhsat çerçevesinde çalışma yürütecek.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in geçen hafta ilan ettiği Yavuz'un yeni görev yeri "Lefkoşa-1" parselinin 'neresi' olduğu Rumların paniğiyle ortaya çıktı. Türk tarafının "Lefkoşa-1" adı verdiği parsel, Rumların adanın güneyini 13 parsele ayırdığı bölgenin tam orta yerinde yer alan ve İtalyan ENI ve Fransız Total'in bu yıl sondaj yapmayı planladığı 8 numaralı parsel ile üst üste geliyor. Rumların tek yanlı parsellemesine tepki olarak KKTC'nin de parsellediği ve 'G' bölgesinde yer alan Lefkoşa -1 parseli, Limasol kentinin yaklaşık 180 kilometre güneyinde yer alıyor. KKTC'nin parseli, Rumların 8 numaralı parselinin yaklaşık 3'te 2'si ile kesişiyor. Yavuz, 24 Mayıs'a kadar sondaj yapacak.

AKSOY: 8 NUMARADA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da AB'nin "Türkiye Yavuz'u doğu Akdeniz'de yeni bir göreve gönderdi" açıklamasına yanıt verirken Yavuz'un cuma günü üçüncü sondaj faaliyeti için 8 numara ruhsat sahasına intikal ettiğini belirtti. Bu sahada Kıbrıs Türklerinin de en az Kıbrıs Rumları kadar hakkı olduğunu vurgulayan Aksoy, petrol ve doğalgaz bulunursa iki tarafın geliri paylaşacağını vurguladı.