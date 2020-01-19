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Türkiye ve Rusya'nın çabalarıyla gelinen ve Libya'da darbeci Hafter'in katliam ve saldırılarına dur denerek siyasi çözümün aranacağı Berlin Zirvesi süreci bugün resmen başladı. Zirveden gelişmeler anbean Takvim.com.tr'de olacak.

İşte ayrıntılar;

16.56: Libya'da kalıcı ateşkesi ve barışı tesis etmeyi amaçlayan zirve Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı



16.45 Konferans öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi



16.28 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de toplantının yapılacağı noktaya geldi.

16.21 Başkan Erdoğan Alman Başbakan Merkel tarafından karşılandı.

16.20 12 ülkenin devlet başkanları Zirve'nin yapılacağı noktaya gelmeye başladı.

15.30 Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

13.30 Başkan Erdoğan Libya meşiru hükümet başkanı Serrac ile görüştü.