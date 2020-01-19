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  • Son Güncelleme: 19.01.2020 16:59

Son dakika: için 'de tarihi zirve | CANLI

'da yaşanan krizi çözmek için 12 ülkenin lideri 'de bir araya geliyor. Tarihi zirveye katılan Başkan Erdoğan, tarafından karşılandı. Liderler konferans öncesi aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafının ardından kritik zirve başladı. İşte Berlin Zirvesi'nden canlı takip ve anbean yaşananlar...

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Türkiye ve Rusya'nın çabalarıyla gelinen ve 'da darbeci Hafter'in katliam ve saldırılarına dur denerek siyasi çözümün aranacağı Zirvesi süreci bugün resmen başladı. Zirveden gelişmeler anbean Takvim.com.tr'de olacak.

İşte ayrıntılar;
16.56: Libya'da kalıcı ateşkesi ve barışı tesis etmeyi amaçlayan zirve 'nın başkenti Berlin'de başladı

16.45 Konferans öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi

16.28 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de toplantının yapılacağı noktaya geldi.

16.21 Başkan Erdoğan Alman Başbakan Merkel tarafından karşılandı.

16.20 12 ülkenin devlet başkanları Zirve'nin yapılacağı noktaya gelmeye başladı.

15.30 Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

13.30 Başkan Erdoğan Libya meşiru hükümet başkanı Serrac ile görüştü.

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