Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Almanya'nın Başkenti Berlin'de önemli temaslarda bulundu. Erdoğan, zirve öncesinde ikili görüşmeler gerçekleştirdi. rdoğan’ın zirve öncesi en öneli teması ise Rusya Devlet Başkanı Putin ile oldu. Akademisyen Prof. Dr. Mesut hakkı Caşın, Erdoğan İle Putin’in Libya konulu Berlin Konferansı öncesi dünyaya mesaj niteliğindeki kritik görüşmesini yorumladı. Caşın, “Bu fotoğraf birilerini rahatsız ediyor. Her ikil liderde Avrupa’nın güvenliği için Libya’daki mülteci sorunun asıl kaynağının bu olduğunu vurguladılar.” dedi. İstanbul’daki tarihi Erdoğan-Putin zirvesine de atıfla bulunan Caşın, “Bu aslında Türk-Rus başarısıdır” şeklinde konuştu. Caşın, Avrupa’nın Libya konusunda farklı saflarda olduğunun altını çizerek, “Bu durum Türkiye’yi Libya konusunda lider yaptı.” dedi. “Hafter Türklere karşı neden cihat ilan etti? sorusunu yanıtlayan Caşın, “Biz Libya’nın düşmanı ikimizde Müslümanız! Nasıl bize cihat ediyorsun” ifadelerine yer verdi.
"Erdoğan ve Putin'in verdiği fotoğraf birilerini rahatsız ediyor"19.01.2020 16:47
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