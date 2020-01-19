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  • 19.01.2020 17:11
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 17:11

ölüm yıl dönümünde Agos Gazetesi önünde anıldı

13 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden için Agos Gazetesi önünde bir anma töreni düzenlendi. Törene Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Hrant Dink Agos gazetesi önünde anıldı

Uğradığı silahlı saldırı sonucu 13 yıl önce hayatını kaybeden için çalıştığı Agos gazetesi önünde anma töreni düzenlendi.

Katılımcılar, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki Agos gazetesinin önünde, saat 13.30'dan itibaren toplanmaya başladı.

Gazete önündeki anma törenine, Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Üzerinde "Vazgeçmiyoruz" yazan dev pankartın asıldığı gazete binasının girişinde, "Hrant'ın Arkadaşları" insan zinciri oluşturdu. Katılımcılar Dink'in öldürüldüğü noktaya kırmızı karanfil, mum ve nar bıraktı. Törende "Sarı Gelin" türküsü, Türkçe ve Ermenice olarak çalındı.

Anma törenine katılanlar, "Buradayız Ahparig", "Hrant için adalet için" gibi sloganlar attı.

Ayrıca Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürüldüğü saat 15.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sırasında her yıl olduğu gibi Hrant Dink'in kendi sesinden konuşması sunuldu.

Anma konuşmasını yapan Hrant Dink'in arkadaşı Şebnem Korur Fincancı, şunları kaydetti:
"100 binlerin İstanbul'undan sel gibi akıp, 'Hepimiz Hrant'ız hepimiz Ermeniyiz' diye yükselen seste kabalık olabilir mi? Hakikat arayışı bitmiyor, bitmedi hiç... Birlikte yaşamayı, çok dilli ve kültürlü olmayı başaramadığımız gibi yarattığımız kuraklıktan da uyanmaz olduk. Biz yüzleşmedikçe, onarmadıkça yaralarımızı, her yeni güne yaralarımız büyür ve yenileri açılır oldu. Sözümüz var Hrant'a, yaralarımızı birlikte onarmak boynumuzun borcudur."

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