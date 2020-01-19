Almanya'da alarm verildi! Dünyanın gözü bu zirvede
Almanya'da düzenlenecek olan ve Başkan Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi isimlerin de katılacağı Libya Konferansı öncesi başkent Berlin'de geniş güvenlik önlemleri alındı. Konferansın düzenleneceği başbakanlık binasının bulunduğu bölge termal kameralarla izlenecek.
19.01.2020 13:35
- Son Güncelleme: 19.01.2020 13:35
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Libya Konferansı'nın düzenleneceği Başbakanlık binasına çıkan yollar ile Tegel Havalimanı'nın askeri bölümünün bulunduğu bölgedeki caddeler trafiğe kapatıldı.
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