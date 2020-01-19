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Almanya'da alarm verildi! Dünyanın gözü bu zirvede

Almanya'da düzenlenecek olan ve Başkan Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi isimlerin de katılacağı Libya Konferansı öncesi başkent Berlin'de geniş güvenlik önlemleri alındı. Konferansın düzenleneceği başbakanlık binasının bulunduğu bölge termal kameralarla izlenecek.

19.01.2020 13:35 - Son Güncelleme: 19.01.2020 13:35
Almanya'da alarm verildi! Dünyanın gözü bu zirvede

Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün düzenlenecek Libya Konferansı kapsamında kentte geniş güvenlik önlemleri alındı.

Almanya'da alarm verildi! Dünyanın gözü bu zirvede

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Libya Konferansı'nın düzenleneceği Başbakanlık binasına çıkan yollar ile Tegel Havalimanı'nın askeri bölümünün bulunduğu bölgedeki caddeler trafiğe kapatıldı.

Almanya'da alarm verildi! Dünyanın gözü bu zirvede

Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in katılımı nedeniyle güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor.

Diğer eyaletlerden de yapılan takviyelerle konferansın güvenliğini 4 bin polis sağlıyor.

Almanya'da alarm verildi! Dünyanın gözü bu zirvede

GEMİ GEÇİŞLERİNE ARA VERİLDİ
Başbakanlık binasının yanından geçen Spree Nehri'nde gemilerin geçişine konferans süresince izin verilmezken, hava sahasına da kısmı uçuş yasağı getirildi.

Almanya'da alarm verildi! Dünyanın gözü bu zirvede

Berlin polisinden yapılan açıklamada, model uçakların ve insansız hava araçları dahil tüm uçuşların Alman Hava Güvenlik Dairesinin belirlediği bölgede yasaklandığı bildirildi.

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