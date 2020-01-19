Almanya'da alarm verildi! Dünyanın gözü bu zirvede

Almanya'da düzenlenecek olan ve Başkan Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi isimlerin de katılacağı Libya Konferansı öncesi başkent Berlin'de geniş güvenlik önlemleri alındı. Konferansın düzenleneceği başbakanlık binasının bulunduğu bölge termal kameralarla izlenecek.

19.01.2020 13:35 - Son Güncelleme: 19.01.2020 13:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





