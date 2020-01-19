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  • Son Güncelleme: 19.01.2020 14:26

üyelerinin 'a kaçış planları sızdı: Çarşamba için 1 kişilik eksik var

Edirne’den ’a kaçarken yakalanan ’nün sözde imamının cep telefonu incelemeye alındı. Yapılan incelemede sözde imamın birçok FETÖ’cünün yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlendi. Şüphelinin WhatsApp yazışmalarında "Gelecek olanlar varsa aralık sonuna kadar gelsinler. Ocak ayında Meriç Nehri'nin debisi yükselecek. Biraz zor yani, özellikle ailelerin geçmesi biraz zor olacak” şeklindeki mesajlar dikkat çekti.

FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçış planları sızdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () sözde "imamı"nın örgüt üyelerini Meriç Nehri üzerinden 'a kaçırmak için yaptığı çalışmalar, telefon mesajlaşmalarında tespit edildi.

FETÖ'NÜN YASA DIŞI YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER ORTAYA ÇIKIYOR
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda, örgütün yeniden yapılanmaya çalışması ile yasa dışı faaliyetlerini yürütmek için kullandığı yol ve yöntemler de ortaya çıkıyor.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla FETÖ'nün sözde imamlarından biri olduğu öne sürülen Selim B. yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin üzerinden çıkan cep telefonunda yapılan incelemede, yasa dışı faaliyetlerini yürütmek için kullandığı yöntemlere ait deliller elde edildi.

FETÖ'CÜLERİ YUNANİSTAN'A KAÇIRIYORLAR
Şüphelinin WhatsApp yazışmalarında, özellikle hakkında soruşturma yürütülen örgüt üyeleriyle iletişim kurduğu ve FETÖ üyelerini yasa dışı yollardan Yunanistan'a gönderdiği belirlendi.

Selim B'nin diğer örgüt üyeleriyle yaptığı yazışmalarda şu ifadeler yer alıyor:

- "Gelecek olanlar varsa aralık sonuna kadar gelsinler. Ocak ayında Meriç Nehri'nin debisi yükselecek. Biraz zor yani, özellikle ailelerin geçmesi biraz zor olacak. Şubat ayları sıkıntılı geçiyor çünkü."

- "Bu gece 'dan iki kardeşimizi geçireceğim."

- "Yunanistan'daki dostlara selam söyleyin."

- "Çarşamba için 1 kişilik eksik var, acil çıkacak varsa haberim olsun."

- "Biraz sıra var, sizi arayacağım. En azından botu alsak bot şişirme provası yaptırsak"

- "Bota binerken zorlandınız mı? Suyun içinde kütükler var mıydı? Botla nehirden geçerken neler yaşadınız? Harita üzerinde Yunanistan'a geçtiğiniz noktayı gönderebilir misiniz? Yunanistan'a kasabaya gidince neler yaptınız? Polisin size karşı tavrı nasıldı? Polis sizi nereye götürdü? Nereye gittiniz, nerede kaldınız?"

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