FETÖ’nün karşısında olmak herkesin görevidir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolda kumpas davasının 14. duruşmasında önemli açıklamalara imza attı.
HAKKIMIZI İSTİYORUZ
Koç, "Bu kanunsuzluk, kuralsızlık, hiçbir hukuk tanımayan; önce Fenerbahçe'yi sonra Cumhurbaşkanı'na kadar gözüne kestirdiği her kişi ve kuruma saldıran; pek çok kurumu bitiren, ailenin yuvasını yıkan; devleti yıkmaya cüret eden bu örgütle mücadele etmek herkesin görevidir" ifadelerini kullandı. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı, "Bu davanın Fenerbahçe için ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Aslında iki dava takip ediyoruz; biri 3 Temmuz davası biri de Kumpas Davası... Bir tarafta hakkımızı aramak, kamu vicdanında tertemiz olan hakkımızı resmiyete kavuşturmak, öte tarafta süreci sonlandırmak istiyoruz" dedi.
BU YIL SONA ERECEK!
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, usülden sıkıntılar giderildikten sonra hızlıca bu mahkemenin 2020 yılında sonuçlanacağını söyledi. Koç, Kumpas Davası'nın da bu yıl biteceğine inandığını belirtti.
HAKKIMIZI İSTİYORUZ
Koç, "Bu kanunsuzluk, kuralsızlık, hiçbir hukuk tanımayan; önce Fenerbahçe'yi sonra Cumhurbaşkanı'na kadar gözüne kestirdiği her kişi ve kuruma saldıran; pek çok kurumu bitiren, ailenin yuvasını yıkan; devleti yıkmaya cüret eden bu örgütle mücadele etmek herkesin görevidir" ifadelerini kullandı. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı, "Bu davanın Fenerbahçe için ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Aslında iki dava takip ediyoruz; biri 3 Temmuz davası biri de Kumpas Davası... Bir tarafta hakkımızı aramak, kamu vicdanında tertemiz olan hakkımızı resmiyete kavuşturmak, öte tarafta süreci sonlandırmak istiyoruz" dedi.
BU YIL SONA ERECEK!
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, usülden sıkıntılar giderildikten sonra hızlıca bu mahkemenin 2020 yılında sonuçlanacağını söyledi. Koç, Kumpas Davası'nın da bu yıl biteceğine inandığını belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.