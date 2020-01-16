FETÖ’nün karşısında olmak herkesin görevidir

enerbahçe

Başkanı, futbolda kumpas davasının14. duruşmasında önemli açıklamalaraimza attı.Koç, "Bu kanunsuzluk, kuralsızlık, hiçbir hukuk tanımayan; önce'na kadar gözüne kestirdiği her kişi ve kuruma saldıran; pek çok kurumu bitiren, ailenin yuvasını yıkan; devleti yıkmaya cüret eden bu örgütle mücadele etmek herkesin görevidir" ifadelerini kullandı. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı, "Bu davanıniçin ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Aslında iki dava takip ediyoruz; biridavası biri de Kumpas Davası... Bir tarafta hakkımızı aramak, kamu vicdanında tertemiz olan hakkımızı resmiyete kavuşturmak, öte tarafta süreci sonlandırmak istiyoruz" dedi.Başkanı, usülden sıkıntılar giderildikten sonra hızlıca bu mahkemenin 2020 yılında sonuçlanacağını söyledi.'nın da bu yıl biteceğine inandığını belirtti.