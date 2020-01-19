Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetiyle yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı konferans 4 saatten fazla sürdü.

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla düzenlenen konferans sona erdi.

ZİRVENİN ARDINDAN BASIN TOPLANTISI

Zirvenin ardından Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve BM'nin Libya Temsilcisi Ghassan Salame basın toplantısı düzenledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu. Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Gutteres: "Önümüzdeki günlerde askeri komiteyi Cenevre'de toplayacak duruma geldik"

BM Genel Sekreteri Gutteres: "Toplantıya katılan tüm taraflar ateşkesi destekleme taahhüdünde bulundu"

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