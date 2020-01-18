Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
LİBYA VE BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
LİBYA VE BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.