Başkan Erdoğan: Dünyaya ders vereceğiz

Başkan Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hz. Ali Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu:
(İBB Başkanı İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili) Kişiye özel mektupsa içeriğini açıklamam doğru değil. Bu mektup gizli bir mektup. Mektubun içeriğinde sizin anlattığınızdan daha farklı şeyler var.
24 Ocak'ta Almanya Başbakanı Merkel, İstanbul'a gelecek.
(İdlib saldırısıyla ilgili) Bu rejimin ateşkesle alakalı adıma uymadığının açık ispatı. İdlib'i Berlin Konferansı'nda gündeme getireceğim. 3 askerimiz şehit oldu. Bunu karşılıksız bırakamayız. Bunun bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz.
Başkan Erdoğan, bebeklere de oyuncak dağıttı.
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