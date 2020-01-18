Başkan Erdoğan: Dünyaya ders vereceğiz

Tayyip Erdoğan, İstanbul 'da Hz. Ali Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu:Kişiye özel mektupsa içeriğini açıklamam doğru değil. Bu mektup gizli bir mektup. Mektubun içeriğinde sizin anlattığınızdan daha farklı şeyler var.



(İdlib saldırısıyla ilgili) Bu rejimin ateşkesle alakalı adıma uymadığının açık ispatı. İdlib'i Berlin Konferansı'nda gündeme getireceğim. 3 askerimiz şehit oldu. Bunu karşılıksız bırakamayız. Bunun bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz.

Almanya Başbakanı Merkel, İstanbul'a gelecek.Başkan Erdoğan, bebeklere de oyuncak dağıttı.