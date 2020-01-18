Bugünkü
Takvim

Başkan Erdoğan: Dünyaya ders vereceğiz

Başkan Erdoğan, ’da önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Kanal İstanbul ile dünyaya bir ders veriyoruz. Biz de şimdi Boğazımızı tehdit eden bu geçişe karşı kendimiz bir kanal yapıyoruz” dedi.

Başkan Tayyip Erdoğan, 'da Hz. Ali Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu:

(İBB Başkanı İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili) Kişiye özel mektupsa içeriğini açıklamam doğru değil. Bu mektup gizli bir mektup. Mektubun içeriğinde sizin anlattığınızdan daha farklı şeyler var.


(İdlib saldırısıyla ilgili) Bu rejimin ateşkesle alakalı adıma uymadığının açık ispatı. 'i Konferansı'nda gündeme getireceğim. 3 askerimiz şehit oldu. Bunu karşılıksız bırakamayız. Bunun bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz.

24 Ocak'ta Almanya Başbakanı Merkel, İstanbul'a gelecek.




Başkan Erdoğan, bebeklere de oyuncak dağıttı.







kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan: Dünyaya ders vereceğiz
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri