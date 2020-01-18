Son dakika: Türkiye'den Somali'deki bombalı saldırıya kınama: Lanetliyoruz Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve altı Türk vatandaşının yaralandığı terör saldırısını lanetliyoruz" denildi.

Haberler Güncel Haberleri Son dakika: Türkiye'den Somali'deki bombalı saldırıya kınama: Lanetliyoruz