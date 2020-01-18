Son dakika: Türkiye'den Somali'deki bombalı saldırıya kınama: Lanetliyoruz

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve altı Türk vatandaşının yaralandığı terör saldırısını lanetliyoruz" denildi.
AYRINTILAR GELECEK...
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve altı Türk vatandaşının yaralandığı terör saldırısını lanetliyoruz" denildi.
AYRINTILAR GELECEK...
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