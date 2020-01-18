Son dakika: Somali'de bombalı saldırıda 6 Türk yaralandı! İşte ilk görüntüler
Son dakika haberi... Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 Türk inşaat şirketi çalışanı yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırıyı kınadı.
18.01.2020 15:12
- Son Güncelleme: 18.01.2020 15:25
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, saldırıda yaralanan 6 Türk, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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