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Son dakika: Somali'de bombalı saldırıda 6 Türk yaralandı! İşte ilk görüntüler

Son dakika haberi... Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 Türk inşaat şirketi çalışanı yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırıyı kınadı.

18.01.2020 15:12 - Son Güncelleme: 18.01.2020 15:25
Son dakika: Somali'de bombalı saldırıda 6 Türk yaralandı! İşte ilk görüntüler

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, saldırıda yaralanan 6 Türk, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Son dakika: Somali'de bombalı saldırıda 6 Türk yaralandı! İşte ilk görüntüler

Başkent Mogadişu'da 28 Aralık'ta gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, saldırıda 2'si Türk vatandaşı 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Son dakika: Somali'de bombalı saldırıda 6 Türk yaralandı! İşte ilk görüntüler

Terör örgütü Şebab, bölgede altyapı ve yol çalışmalarını üstlenen Türk firmalarını zaman zaman hedef alıyor.

Son dakika: Somali'de bombalı saldırıda 6 Türk yaralandı! İşte ilk görüntüler

Bakan Koca: 6'sı Türk 15 kişi yaralandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Somali'de bombalı saldırıda 6 Türk yaralandı! İşte ilk görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı: En sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Twitter adresinden saldırıya ilişkin açıklamada bulunuldu.

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