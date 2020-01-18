Son dakika: Somali'de bombalı saldırıda 6 Türk yaralandı! İşte ilk görüntüler

Bakan Koca: 6'sı Türk 15 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor." ifadelerini kullandı.