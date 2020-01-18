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  • 18.01.2020 18:19
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 18:19

Son dakika haberi! 56. 'nun etapları belli oldu

Son dakika haberine göre bu yıl 56'ncısı düzenlenecek 'nun (TUR 2020) etapları belli oldu. Start ve finişine İstanbul'un ev sahipliği yapacağı tur, 12-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun etapları belli oldu

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek 'nun (TUR 2020) etapları belli oldu. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 12-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek TUR 2020'nin etaplarını açıkladı.

Start ve finişine İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etapları şöyle:

1. etap: İstanbul Beykoz-Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi (186 kilometre)

2. etap: Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi-İznik-Bursa Uludağ Milli Parkı (194 kilometre)

3. etap: Bursa-Balıkesir Gar (179 kilometre)

4. etap: Balıkesir Atatürk Parkı-Ayvalık Marina (129 kilometre)

5. etap: Ayvalık Cunda-Çanakkale Truva Atı (187 kilometre)

6. etap: Çanakkale Şehitler Abidesi-Uçmakdere-Tekirdağ Sahil (206 kilometre)

7. etap: Tekirdağ Sahil-Lüleburgaz-Edirne Selimiye Camii (145 kilometre)

8. etap: Lüleburgaz-Çorlu-Silivri-İstanbul Sultanahmet (167 kilometre)

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