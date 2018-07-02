8 GÜN OLMASINA RAĞMEN 'ŞİZOFRENi' SÜRÜYOR

AĞIR ŞİZOFRENİ VAKASI

Türkiye 24 Haziran'da rekor bir katılımla sandıklara giderek kararını verdi ve Recep Tayyip Erdoğan 'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başkan'ı yaptı.Gerek yurt içi, gerekse yurt dışı lobilerce şişirilen, araştırma şirketlerince oy oranı kasıtlı olarak gerçeğin çok daha üstünde gösterilen Muharrem İnce balonu ise sandıkta fena patladı.Seçmenin gözünde büyütülüp sandıktaki gerçeklerin yarattığı hayal kırıklığından faydalanmak isteyen kaos tetikçileri ise "Muharrem İnce kaçırıldı" provokasyonuyla seçim gecesi sokakları karıştırmak istedi. CHP 'nin ' aydın ' seçmenleri ise bu açıklamaya adeta balıklama atlarcasına komplo teorilerinin biri bitmeden ötekini üretti. Sosyal medya yoluyla kısa sürede ülke çapına yayılan bu yalan üzerine Muharrem İnce "şizofrenler" diyerek tepki gösterdi ve herhangi bir kaçırılma olmadığını, seçim sonuçlarının net bir şekilde ve büyük bir farkla mağlubiyeti işaret ettiğini söylemişti.Seçimlerin üzerinden 8 gün geçmesine rağmen Muharrem İnce hala Twitter'da 'şizofrenlere' kaçırılmadığını ve tüm bunların bir yalandan ibaret olduğunu anlatma peşinde. İnce'nin yenilgiyi defalarca net bir şekilde itiraf etmesine rağmen hala ikna olmayan 'şizofrenler' sosyal medyada aynı yalanı dillendirmeye devam etti. Bunun üzerine İnce seçimlerden tam 8 gün sonra Twitter'dan açıklama yaparak seçmenlerine kaçırılmadığını ve bu söylentinin bir yalandan ibaret olduğunu tekrar vurguladı.​İnce'nin onca açıklamasına rağmen hala ikna olmayan CHP aydınları, kaçırılma yalanında ısrarcı. Öyle ki İnce'nin seçimlerden 8 gün sonra yaptığı açıklamalara bile takipçilerininyorumu yapması, durumun şizofreniden de öte olduğunu gözler önüne serdi...

MUHARREM İNCE: SEÇİMLER İÇİN ÇARŞAMBA YOLA ÇIKIYORUZ

Bu arada seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Kılıçdaroğlu ile aralarında koltuk kavgası başlayan Muharrem İnce'den Twitter'da dikkat çeken bir paylaşım geldi. İnce yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Bizim verdiğimiz mücadele tek seçimlik bir mücadele değildir, Türkiye hepimizin Türkiye'si olana dek mücadelemiz sürecektir. Şimdi yapılacak iş hatalarımızı, eksiklerimizi gözden geçirip var gücümüzle önümüzdeki seçime hazırlanmak olmalıdır. Bunun için Çarşamba günü Erzurum'dan yola çıkıyoruz.""