Koro halinde üzüldüler: Mektubu bize iteledi efendim

İşte Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna'nın bugünkü "Eyvah mektubu bize iteledi" başlıklı yazısının o kısmı:

"Çok üzülüyorum" diyerek kestirip attı.

En yaşlı olanları, "Hanımefendi keşke o tiyatroya gitmeseydi, Atatürkçü arkadaşlardan çok tepki alıyoruz..." dedi.

"Onlar kolay" karşılığını verdi, "İstanbul'u Atatürk posterleriyle donatıp gönüllerini alırız... İP'le de ittifak içindeyiz nasılsa... HDP'yle irtibatı sıcak tutmalıyız. Önemli olan bu..."

"Helal olsun..." dediler.

Yutkundu, boğazını temizledi "Size bir şey daha söyleyeyim mi" dedi. "Gündeme gelmezsek biteriz... Geçen sefer baş başa görüşmek istediğimde Erdoğan ne yaptı? Mansur Yavaş, Tunç Soyer falan, herkesi çağırdı. Senin onlardan ne farkın var demek istedi. Ben de farkımı ortaya koymak için ona şimdi 4 sayfalık mektup yazdım. Göreceksiniz, nasıl okutacağım ona o mektubu..."

"Efendim maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubu okumadı. 'Bu mektup gizli bir mektup. Kendisi açıklarsa daha isabetli olur' dedi."

"Yani?"

"Mektubu bize iteledi efendim..."

Hava kurşun gibi ağırdı... "Çok üzülüyorum" dedi. Diğerleri, "Biz de üzülüyoruz" dediler.

Koro halinde üzüldüler.

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