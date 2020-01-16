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  • Son Güncelleme: 17.01.2020 07:13

son dakika hava durumu: İstanbul ve o bölgelerde yaşayanlar dikkat! Kar ve sağanak...

Hava durumu bugün nasıl olacak? 'den yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul başta olmak üzere 10 il için yağmur ve sağanak uyarısı yapıldı. Öte yandan, İç ve Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı bekleniyor. İşte raporu...

O bölgelerde yaşayanlar dikkat! Kar ve sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbuk başta olmak üzere Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Çanakkale, Antalya, Muğla, Kırklareli ile akşam saatlerinden itibaren Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Kastamonu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 17 Ocak Meteoroloji hava durumu uyarıları...

O BÖLGELERDE KAR BEKLENİYOR

İç ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Hatay çevrelerinde yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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