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  • 16.01.2020 14:24
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 14:24

Son dakika: sınırına gelen Suriyeli sayısını açıkladı

Son dakika haberine göre (), İdlib'de yaşanan sorunlar nedeniyle aralık ayından bu yana sınırına 350 bin Suriyeli'nin geldiğini duyurdu.

BM'den flaş Türkiye açıklaması! O sayıyı açıkladı

Aralık ayından bu yana sınırına 350 bin Suriyelinin geldiğini açıkladı.

'den gelen son dakika açıklamasına göre; İdlib bölgesine düzenlenen saldırılar nedeniyle çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 350 bin Suriyelinin Türkiye sınırındaki bölgelere kaçtığını açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin son durum raporunda, "artan" saldırıların bir sonucu olarak insani durumun bozulmaya devam ettiği söylendi.

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