Af ve ceza indirimi yasasında son durum nedir? Bilindiği üzere Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki ilk paket olan 39 maddelik yasa teklifi, geçtiğimiz yıl Meclis'te kabul edilerek kanunlaşmıştı. İkinci yargı paketi içerisinde yer alacak olan af yasası ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Başkan Erdoğan, af yasasının ne zaman Meclis'e geleceği yönünde bilgi verdi. Peki, af yasası son durum nedir? İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? İşte 17 Ocak af ve ceza indirimi son gelişmeler...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci yargı paketi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yargı Reformu Strateji Belgesini 2019 mayıs ayında milletimizle paylaştık. Hazırlanan 1. Yargı Paketi Meclis'te kabul edildi. Bu düzenleme ile ceza adaleti sistemine seri muhakeme usulü ve basit yargılama adı altında iki uygulama kazandırdık. İkinci yargı paketini birkaç hafta içinde Meclis'e getiriyoruz."

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