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  • Son Güncelleme: 17.01.2020 21:11

EGM'nin açıldı! : Artık daha huzurluyum

Başkanlığı bünyesinde oluşturulan hizmete girdi. , konuya ilişkin "Siber saldırılara karşı Siber Operasyon Merkezimizi açtık. Dışarı çıktığımda artık daha huzurluyum. Yaşasın Türkiye." ifadelerini kullandı.

Soylu: Artık daha huzurluyum

Başkanlığı bünyesinde oluşturulan hizmete girdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleşen Siber Operasyon Merkezi'nin açılışında, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Erdal Çetinkaya yer aldı.

Soylu, Siber Operasyon Merkezi açılışıyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Siber saldırılara karşı Siber Operasyon Merkezimizi açtık. Dışarı çıktığımda artık daha huzurluyum. Yaşasın Türkiye." ifadesine yer verdi.

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