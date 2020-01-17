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  • Son Güncelleme: 17.01.2020 22:06

'da "" asayiş uygulaması

genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak " Denetimi 2020/2" gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi. Oluşturulan noktalardaki denetimler sırasında özel harekat polisleri çevre güvenliğini sağladı.

İstanbul'da ekipler alarma geçti

Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli bulunan araçlar durdurulup içleri aranırken, araçtaki kişiler ile bazı yayaların üstleri arandı, kimlik kontrolünden geçirildi.

Denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi.

Oluşturulan noktalardaki denetimler sırasında özel harekat polisleri çevre güvenliğini sağladı.

Kadıköy Kuşdili Caddesi ile Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, şüpheli araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.

Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlar üzerinde ve içinde aramalar yaptı.

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