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  • Son Güncelleme: 16.01.2020 09:47

Son dakika: Kapan-4 başladı! Yüzlerce personel katılıyor

İçişleri Bakanlığınca, 'da 795 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-4 "nun başlatıldığı bildirildi.

Kapan-4 Mava Operasyonu başladı!

Yurt içinde terörle mücadeleye yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan Kapan Operasyonları zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor.

'da Kapan-4 başlatıldı. Amaç, Batman'da Mava Barınma Alanında bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı ve Batman İl Jandarma Komutanının bizzat yönettiği operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 795 personel ile 52 operasyonel tim katılıyor.

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