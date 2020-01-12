Bakanlık duyurdu: Kapan-2 Amanoslar Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca Hatay'da, 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı. Bakanlık'tan operasyonla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Bakanlığımız Jandarma Genel Komutanlığı'nın yeni yılla birlikte başlattığı Kapan Operasyonları kapsamında Hatay'da KAPAN-2 AMANOSLAR Operasyoun başlatıldı.

Bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getiren Kıran operasyonlarının devamında, kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek maksadıyla; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca KAPAN-2 AMANOSLAR Operasyonu başlatıldı.

Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen kahramanca sürdürülen operasyonda, Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel, 38 operasyonel tim görev alıyor.

Kapan-2 Amanoslar Operasyonu kapsamında BTÖ'ne ait 3 odalı bir sığınak ile gıda ve yaşam malzemelerinin saklandığı 3 depo tespit edildi.

Sığınak ve depolarda ele geçirilen 1 adet patlamaya hazır EYP ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi yerinde imha edilerek, sığınaklar civarında ve teröristlerin bulunabileceği bölgelerde kapsamlı arama çalışmaları ile operasyonlara devam ediliyor.

Terörle mücadele harekatı her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilene kadar halkımızın yoğun desteğiyle kararlı şekilde devam edecektir."