Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), Mısır güvenlik güçlerinin Anadolu Ajansının Kahire ofisine düzenlediği baskını şiddetle kınadı. EANA, AA'nın Kahire ofisinde gözaltına alınan çalışanlarının derhal salıverilmesi gerektiğini bildirdi.



NE OLMUŞTU?

Mısır polisi dün AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almış ve bilinmeyen bir yere götürmüştü.

Ofise (TSİ) saat 18.00 sularında gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti.

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.



Arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetmişti.

