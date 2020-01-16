Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.01.2020 09:18
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 09:18

Avrupa Haber Ajansları Birliği'nden 'daki AA Ofisi'ne baskına kınama

Son dakika haberi... Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), güvenlik güçlerinin ofisine düzenlediği baskını şiddetle kınadı. EANA, AA'nın Kahire ofisinde gözaltına alınan çalışanlarının derhal salıverilmesi gerektiğini bildirdi.

EANA'dan Mısır'daki AA Ofisi'ne baskına kınama

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), güvenlik güçlerinin ofisine düzenlediği baskını şiddetle kınadı. EANA, AA'nın Kahire ofisinde gözaltına alınan çalışanlarının derhal salıverilmesi gerektiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?
Mısır polisi dün AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almış ve bilinmeyen bir yere götürmüştü.
Ofise (TSİ) saat 18.00 sularında gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti.
Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

Arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAvrupa Haber Ajansları Birliği'nden Mısır'daki AA Ofisi'ne baskına kınama
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri