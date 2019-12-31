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'nde uzlaşma tamam! İTÜ'nün oluyor

’nde mutlu sona ulaşıldı. Kurumun borçlarının yapılandırılması ve kolejin tamamen İTÜ’ye geçmesi konularındaki müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlandığı duyuruldu.

'Doğa'l çözüm
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 'nin borçlarının yapılandırılması ve kolejin tamamen İTÜ'ye geçmesi konularındaki görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlandığını açıkladı. Açıklamada, "Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın yönettiği süreç, Doğa Koleji'nin borçlarının yapılandırılması ve Doğa Koleji'nin tamamen İTÜ'ye geçmesi konularında uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Sürecin başından beri desteklerini esirgemeyen, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a şükranlarımızı sunarız" denildi.


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