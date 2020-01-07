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'nin şubesinde öğretmenlere maaş hala verilmedi, veliler duruma tepki gösterdi!

, 82 bin öğrencisi ve 13 bin 500 personeliyle 'nin en büyük eğitim kurumlarından biriydi. Beş aydır öğretmenlerinin maaşlarını ödemeyen kurum, Vakfı'na devredildi. Ancak şubesinde öğretmenlere hala maaş verilmedi. Okulun önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi.

'Doğa'l tepki
Doğa Koleji, 82 bin öğrencisi ve 13 bin 500 personeliyle 'nin en büyük eğitim kurumlarından biriydi. Beş aydır öğretmenlerinin maaşlarını ödemeyen kurum, Vakfı'na devredildi. Ancak şubesinde öğretmenlere hala maaş verilmedi.



Okulun önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi. "Maaşlar ödenmezse erken kayıt yaptırmayız" dedi.

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