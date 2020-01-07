Doğa Koleji, 82 bin öğrencisi ve 13 bin 500 personeliyle Türkiye'nin en büyük eğitim kurumlarından biriydi. Beş aydır öğretmenlerinin maaşlarını ödemeyen kurum, İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı'na devredildi. Ancak İzmir şubesinde öğretmenlere hala maaş verilmedi.
Okulun önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi. "Maaşlar ödenmezse erken kayıt yaptırmayız" dedi.
Okulun önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi. "Maaşlar ödenmezse erken kayıt yaptırmayız" dedi.
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