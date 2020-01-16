Doğa Koleji'nde aylardır süren kriz bir türlü bitmiyor. İTÜ Vakfı'na satış süreci de tıkandı. Ekonomik süreci yönetemeyen ve iflasın eşiğine gelen Doğa Koleji, öğretmenlere 5 ay maaş ödeyemiyor. Veliler de eğitimcilere destek çıkıyor. Doğa Koleji yönetimi, İTÜ Vakfı ile masaya oturdu ve ön sözleşmeyi yaptı. Ancak devam eden süreçte Doğa Koleji'nin sahibi Ömer Saçaklıoğlu satışın gerçekleşmemesi üzerine masadan kalktı ve süreç yeni bir kriz doğurdu. Doğa Koleji öğretmenleri, eğitim kurumlarının sahibi tarafından yapılan inşaatların görüntülerini paylaşarak isyanlarını dile getirdi.
Duruma tepki gösteren veliler, soruna çözüm bulunmasını istedi.
Doğa Koleji öğretmenleri, aylardır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle derslere girmemişti. Durumu sosyal medyadan paylaşan eğitimciler kurumunun binası önünde toplanarak açıklama yapmıştı.
Doğa Koleji sahibi Ömer Saçaklıoğlu
Duruma tepki gösteren veliler, soruna çözüm bulunmasını istedi.
Doğa Koleji öğretmenleri, aylardır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle derslere girmemişti. Durumu sosyal medyadan paylaşan eğitimciler kurumunun binası önünde toplanarak açıklama yapmıştı.
Doğa Koleji sahibi Ömer Saçaklıoğlu
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