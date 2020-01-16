İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) çalışanlarının vakıf, dernek veya sivil toplum örgütü (STK) çalışmalarına katılması izne bağladı. Mesai dışında dernek, vakıf veya sivil toplum örgütü faaliyetlerine katılmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı onay alma şartı getirildi. İSPER çalışanlarına gönderilen mesajda; "STK'ların organizasyonlarına her türlü katılım için onay alınması ve insan kaynaklarına yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir" denildi. Söz konusu uygulamanın fişleme olduğu ifade ediliyor.

İSPER ÇALIŞANLARINA MESAJ GÖNDERDİLER



İSPER A.Ş. tarafından çalışanlara gönderilen mesaj şöyle:

"Değerli Çalışanlarımız, ikinci bir işte çalışmayla ilgili taleplerin artması üzerine duyuru yapılması ihtiyacı doğmuştur. Çalışanlarımızın mesai saatleri haricinde, başka bir işveren emrinde çalışması ve/veya gelir getirici ek bir iş yapmasına onay verilmemektedir. Sivil toplum kuruluşları ya da organizasyonlarda, gelir amacı olmaksızın gönüllü olarak yapılacak her türlü katılım için de onay alınması ve insan kaynaklarına yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir."

KENAN KIRAN / SABAH