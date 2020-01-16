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  • Son Güncelleme: 16.01.2020 09:12

Son dakika: 'ın kuzeyinde hava destekli operasyon!

Son dakika haberine göre kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 ’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde hava destekli operasyon!

'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesine yer verildi.


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