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Başkan Erdoğan: ’da geç kaldık

Başkan , ’un yapımında geç kaldıklarını belirtti: Esasen 2023 yılı hedeflerimizden biriydi. Yapmakta geç bile kaldık.

Başkan , grup toplantısında konuştu. 'dan 'e, 'dan Başakşehir Şehir Hastanesi'ne, Demirtaş'ın tiyatro oyununa kadar gündeme ilişkin konularla ilgili açıklamalar yaptı:

Yarım asır önce ', 'un başına gelen en büyük felakettir' diyen zihniyet şimdi de 'Kanal İstanbul en büyük felakettir' kampanyasını yürütüyor.

Esasen 2023 hedeflerimizden biri olan Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık. Projenin finansmanında ve inşasında herhangi bir sıkıntı ve sorun yaşamayacağımıza inanıyoruz. BİZİM işimiz eser üretmektir, onların işi boş boş konuşmaktır. 'nin tüm büyük projelerinde olduğu gibi Kanal İstanbul'u da engellemek isteyenlere rağmen bu abide eseri ülkemize kazandıracağız.

İkitelli'deki Şehir Hastanesi'ne gidecek metro projesini yapmam (İmamoğlu) diyor. İstediğin kadar 'yapmam' de. Biz o projeyi de hayata geçireceğiz ve onu da süratle yapacağız.

Çünkü bizim milletimize verdiğimiz bir sözümüz var. Sen bunu nasıl engellersin? Buna senin gücün yeter mi? Bütün bunların tedbirleri alınmıştır.

İnşallah hastanemiz bu yılsonuna kadar devreye girecektir. İstanbul Avrupa yakasındaki en büyük olacaktır.


TÜRK BAYRAĞI ALTINDA OKUDUM
Nusaybin'de şehit olan Mehmet Şirin Demir'in kızı Kürdi çalışanı Gülay Demir, kürsüye çıktı. Babasının mezarından alınan toprakla büyütülmüş çiçeği Erdoğan'a sundu.




Yaptığı konuşmada, "Kürt çocukları üzerinden senelerce tiyatrolar yapıldı, filmler çevrildi. Ama artık bilmelidirler ki, o tiyatrolarda perdeler kapandı. Ben bir Kürt kızıyım. 81 ilin her toprağı benim memleketim. Türk Bayrağı altında okudum" dedi.



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