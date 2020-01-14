Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İstanbul'da ise sabah saatlerinde puslu ve sisli hava hakim olacak. İşte 15 Ocak il il hava durumu raporu...

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağını, mevsim normalleri civarında seyredeceğini duyuran Meteoroloji, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceğini aktardı.