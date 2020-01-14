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  • 15.01.2020 06:56
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 06:56

'den İstanbul ve o bölgeler için son dakika uyarısı! Buzlanma, pus ve sis...

tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini aktaran Meteoroloji, sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, İstanbul başta olmak üzee birçok ilde yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğini açıkladı. İşte raporu...

Meteoroloji'den İstanbul'a sis uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İstanbul'da ise sabah saatlerinde puslu ve sisli hava hakim olacak. İşte 15 Ocak il il hava durumu raporu...

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağını, mevsim normalleri civarında seyredeceğini duyuran Meteoroloji, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceğini aktardı.

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