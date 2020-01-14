AHaber CANLI YAYIN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları şöyle:

"Uzun bir aradan sonra meclis grup toplantımıza katılan her arkadaşıma, taşkın bir sel gibi kalbimden kopup gelen en içten sevgilerimi sunuyorum. Yeni yılın bu ilk grup toplantısının nice güzelliklere kapı aralamasını diliyorum. Arayan, soran, şifa dileyen, iyi niyetlerini paylaşan herkese en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Duanın gücü, doktorlarımızın dokunuşlarıyla buradayız. Son nefesimize kadar sizlerle burada birlikte olacağız."

"Gazali diyor ki aklı bir kenara itip eskileri taklitle çağıran kimse cahildir. Yalnızca akılla irtifa edip manevi vicdanı dışlayan da yanılmıştır. Nehri tersinden akıtmaya çalışanlardan olmayacağız. "

"Demir tavında dövülür toprak tava gelince ekilir zamanı okuyan tohumu çatlatan filiz filiz büyüyen bir fikrin önünde hiçbir muhalif güç duramaz. Düşmemizi bekleyenler Allah'ın izniyle kurumuş ağaca dönecekler. Daha çok bekleyeceklerdir. Tuzak kuranlar bilmelidir ki tuzaklara tuzak kuran vardır Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. "