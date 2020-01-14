Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.01.2020 15:23
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 15:28

Son dakika: 'ndan akılalmaz Hafter açıklaması!

'nin konusundaki çabalarını görmezden gelen, Darbeci Hafter'in Libya'da barışın tesisi amacıyla kurulan masadan kaçtığı gerçeğine göz yuman CHP lideri Kılıçdaroğlu, akılalmaz bir açıklamada bulunarak hükümete "Hafter'i neden düşman ilan ettik? İki tarafı barıştırmamız, Hafter'le konuşmamız lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz Hafter açıklaması!

CHP Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti. Başkan ve hükümetini eleştiren Kılıçdaroğlu, konusunda atılan adımların yanlış olduğunu iddia etti.

ATEŞKES ÇABALARINI GÖRMEZDEN GELDİ!
Türk ve Rus heyetinin 'da yürüttüğü sürecini görmezden gelen Kemal Kılıçdaroğlu, "Libya'da Suriye'deki gibi bir politika izlemeyin. İki tarafı barıştırmaya çalışın. Libya'da mı sorun çıktı? İki taraf Türkiye'ye gelecek. Bizler daha yukarıdan tarafları uzlaştıracağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Mısır'ı düşman ilan ettik, Hafter'i de düşman ilan ettik. Söyledim. Bakana da söyledim. Hafter'le de konuşmanız lazım. Suriye'de Esad ile konuşmamız lazım." şeklinde konuştu.

HAFTER BARIŞA HAYIR DEDİ!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Libya'da barış için konuşmamız lazım" dediği darbeci Hafter, Moskova'da yürütülen barış görüşmelerini terk eden ve ateşkes anlaşmasını imzalamayan taraf oldu.



ERDOĞAN: HAFTER MOSKOVA'DAN KAÇTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuş, Moskova'da yürütülen Libya için ateşkes görüşmelerinin ardından Darbeci Hafter'in anlaşmayı imzalamadan Moskova'yı terk etmesine ilişkin "Hafter masada yalan darbesi yaparak Moskova'dan kaçtı, biz görevimizi yaptık, sonrası Putin'de" ifadelerini kullanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz Hafter açıklaması!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri