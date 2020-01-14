CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini eleştiren Kılıçdaroğlu, Libya konusunda atılan adımların yanlış olduğunu iddia etti.

ATEŞKES ÇABALARINI GÖRMEZDEN GELDİ!

Türk ve Rus heyetinin Moskova'da yürüttüğü ateşkes sürecini görmezden gelen Kemal Kılıçdaroğlu, "Libya'da Suriye'deki gibi bir politika izlemeyin. İki tarafı barıştırmaya çalışın. Libya'da mı sorun çıktı? İki taraf Türkiye'ye gelecek. Bizler daha yukarıdan tarafları uzlaştıracağız." dedi.





Kılıçdaroğlu, "Mısır'ı düşman ilan ettik, Hafter'i de düşman ilan ettik. Söyledim. Bakana da söyledim. Hafter'le de konuşmanız lazım. Suriye'de Esad ile konuşmamız lazım." şeklinde konuştu.



HAFTER BARIŞA HAYIR DEDİ!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Libya'da barış için konuşmamız lazım" dediği darbeci Hafter, Moskova'da yürütülen barış görüşmelerini terk eden ve ateşkes anlaşmasını imzalamayan taraf oldu.







ERDOĞAN: HAFTER MOSKOVA'DAN KAÇTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuş, Moskova'da yürütülen Libya için ateşkes görüşmelerinin ardından Darbeci Hafter'in anlaşmayı imzalamadan Moskova'yı terk etmesine ilişkin "Hafter masada yalan darbesi yaparak Moskova'dan kaçtı, biz görevimizi yaptık, sonrası Putin'de" ifadelerini kullanmıştı.