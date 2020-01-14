Milyonların gözü bugün yapılacak olan Meclis oturumuna çevrilmiş durumda. EYT, sözleşmeli personel kadro, taşeron işçi, af, nafaka, 3600 ek gösterge yasası milyonlarca vatandaş bilgi sahibi olmak istiyor. Bu anlamda haberimizde son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak kimleri kapsayacak araştırması yaklaşık 1.6 milyon emekli ve memurun gündeminde.

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1,6 milyon memur ile memur emeklilerinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son gelişmeleri sizler için derledik. Peki EYT, sözleşmeli personele kadro, taşeron işçi, af, nafaka, ek gösterge çıktı mı, son durum Meclis'e geldi mi? Detaylar takvim.com.tr'de

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