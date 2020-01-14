Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, FETÖ'nün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.
31 GÖZALTI KARARI
Bu kapsamda örgüt ile irtibatı tespit edilen 4'ü aktif, 7'si ihraç, 9'u emekli, 2'si istifa, 2'si naklen tayin ve 3'ü malul olmak üzere 27 astsubay ile askeri mahrem yapı içerisinde bulunduklarına dair tespitte bulunulan 4 sivil mahrem sorumlu hakkında gözaltı kararı verildi.
22 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor.
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