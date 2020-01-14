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  • 14.01.2020 09:38
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 09:55

'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberine göre , ndaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 27’si astsubay, 4’ü mahrem imam olmak üzere 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 22’si yakalandı.

Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu!

ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bünyesindeki bazı askerlerin, 'nün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.

31 GÖZALTI KARARI
Bu kapsamda örgüt ile irtibatı tespit edilen 4'ü aktif, 7'si ihraç, 9'u emekli, 2'si istifa, 2'si naklen tayin ve 3'ü malul olmak üzere 27 astsubay ile askeri mahrem yapı içerisinde bulunduklarına dair tespitte bulunulan 4 sivil mahrem sorumlu hakkında gözaltı kararı verildi.

22 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor.

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