TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI)'de 2009 yılında temeli atılan pistonlu motor projeleri kapsamında ortaya çıkan, yazılım, donanım ve tasarımı dâhil olmak üzere yerli ve millî ilk motoru yarın(15.01.2020) teslim ediliyor.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in iştirakleriyle, seri üretime geçen Türkiye'nin ilk milli havacılık motor olan TEI-PD170 teslim edilecek.

TÖREN YAPILACAK

Eskişehir TUSAŞ Motor Sanayii'nde yarın teslim töreni gerçekleştirilecek.