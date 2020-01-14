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  • Son Güncelleme: 14.01.2020 21:53

Büyük hayal gerçek oluyor! 'nin yerli ve milli ilk motoru teslim ediliyor...

A.Ş. ()’de 2009 yılında temeli atılan pistonlu motor projeleri kapsamında ortaya çıkan, yazılım, donanım ve tasarımı dâhil olmak üzere yerli ve millî ilk motoru yarın(15.01.2020) teslim ediliyor.

Büyük hayal gerçek oluyor!

A.Ş. ()'de 2009 yılında temeli atılan pistonlu motor projeleri kapsamında ortaya çıkan, yazılım, donanım ve tasarımı dâhil olmak üzere yerli ve millî ilk motoru yarın(15.01.2020) teslim ediliyor.

Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in iştirakleriyle, seri üretime geçen 'nin ilk milli havacılık motor olan TEI-PD170 teslim edilecek.

TÖREN YAPILACAK
TUSAŞ Motor Sanayii'nde yarın teslim töreni gerçekleştirilecek.

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