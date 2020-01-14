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  • Son Güncelleme: 14.01.2020 21:23

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan’ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği Sahak Maşalyan’ı kabul etti. Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği olarak seçilen Maşalyan, 11 Ocak'ta Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen törende 'na çıkmıştı.

Bakan Çavuşoğlu, Maşalyan’ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, Ankara'daki kabulün ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Maşalyan'ı kutladı.

Bu görevin, Türkiye ve Ermeni cemaatine hayırlı olması temennisinde bulunan Çavuşoğlu, "Ülkemizin çok kültürlü ve hoşgörülü ortamında hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye Ermenileri 85'inci Patriği olarak seçilen Maşalyan, 11 Ocak'ta Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen törende 'na çıkmıştı.

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