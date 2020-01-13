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  • Son Güncelleme: 13.01.2020 19:06

Son dakika: Rus ajansı: inde taraflar anlaştı

Rus haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre Serrac ve Hafter, taraflar önkoşulsuz ve süresiz te anlaştı. Türkiye Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı , 8 Ocak'ta, 'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.


Başkan ile Rusya Devlet Başkanı ile birlikte 8 Ocak'ta 'daki tüm taraflara çağrısı yapmasının ardından bugün Rus haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre, Serrac ve Hafter, taraflar önkoşulsuz ve süresiz ateşkeste anlaştı.

Türk ve Rus dışişleri bakanları kritik Moskova'daki ateşkes görüşmesinin ardından ortak açıklamalarda bulundu.

HAFTER YARINA KADAR İNCELEYECEK
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, muhtemel bir ateşkesin modalitelerini içeren taslak bir metin ortaya çıkardıkları dile getirerek, "Hafter tarafı (Libya ateşkes mutabakatını imzalamak için) yarın sabaha kadar süre istedi" dedi.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov kararların olumlu olduğunu dile getirerek, "Yarına kadar metni inceleyecekler." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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