Mehmetçik Resulayn'da yaraları sarıyor! "Resulayn'da kiliseye insani yardım yapıldı" Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn'da Martuma Süryani Ortodoks Kilisesine Türk Kızılayı iş birliğiyle insani yardım yapıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde yardım faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Resulayn Martuma Süryani Ortodoks Kilisesine Kızılay iş birliğiyle insani yardım yapıldı" denildi.

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