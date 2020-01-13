Son dakika: İstanbul'da su kesintisi! O ilçenin bazı mahallelerine 18 saat su verilmeyecek Son dakika haberine göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Kartal terfi merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle Kartal ilçesinin 14 mahallesine, 18 saat süreyle su verilemeyecek.

Haberler Güncel Haberleri Son dakika: İstanbul'da su kesintisi! O ilçenin bazı mahallelerine 18 saat su verilmeyecek