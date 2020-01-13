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  • Son Güncelleme: 13.01.2020 22:13

Son dakika: ’ta 2 asker şehit oldu

Son dakika haberine göre , kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu ve 1 askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Irak’tan acı haber

, kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu ve 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında, 13 Ocak 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada biri güvenlik korucusu olmak üzere 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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