İstanbul su kesintisi: 8 Ocak Büyükçekmece'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Büyükçekmece'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi ve tesislerde onarım çalışması nedeniyle dün başlayan su kesintisinin ne zaman düzelecğei belli oldu. Peki, Büyükçekmece'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 8 Ocak İSKİ su kesintisi takvimi...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Murat Çeşme Mah,Mimaroba Mah,Kumburgaz Mah,Kamiloba Mah,Karaağaç Mah,Mimarsinan Merkez Mah,Ulus Mah,Yenimahalle,Türkoba Mah,Pınartepe Mah,Sinanoba Mah,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah,Atatürk Mah,19 Mayıs Mah,Ahmediye Mah,Cumhuriyet Mah,Güzelce Mah,Hürriyet Mah,Fatih Mah,Dizdariye Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah] Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Marmara Mah,Sahil Mah,Yakuplu Mah,Kavaklı Mah,Cumhuriyet Mah,Dereağzı Mah,Gürpınar Mah Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-08 11:17:16.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Barbaros Hayrettin Paşa Mah Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-08 10:52:00.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-08 10:17:39.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Piri Mehmet Paşa Mah,Yeni Mah,Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Semizkumlar Mah,Selimpaşa Merkez Mah,Cumhuriyet Mah,Alibey Mah,Fatih Silivri Mah,Mimar Sinan Silivri Mah,Kavaklı Mah[Kavaklı Cumhuriyet Mah] Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Merkez Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-08 10:57:29.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah,Muratbey Merkez Mah,Çakıl Mah,Ovayenice Mah,Kaleiçi Mah,Bahşayiş Mah,Elbasan Mah,Ferhatpaşa Mah Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.