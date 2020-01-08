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  • 08.01.2020 11:51
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 11:51

İstanbul su kesintisi: 8 Ocak Büyükçekmece'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ tarafından yayımlanan arıza kesinti listesine göre, İstanbul'un Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Güngören, Maltepe, Silivri ve Çatalca ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Peki, 8 Ocak Büyükçekmece'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte takvimi...

Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek?

Büyükçekmece'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde içmesuyu şebeke hattındaki arızanın giderimi ve tesislerde onarım çalışması nedeniyle dün başlayan su kesintisinin ne zaman düzelecğei belli oldu. Peki, Büyükçekmece'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 8 Ocak takvimi...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Murat Çeşme Mah,Mimaroba Mah,Kumburgaz Mah,Kamiloba Mah,Karaağaç Mah,Mimarsinan Merkez Mah,Ulus Mah,Yenimahalle,Türkoba Mah,Pınartepe Mah,Sinanoba Mah,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah,Atatürk Mah,19 Mayıs Mah,Ahmediye Mah,Cumhuriyet Mah,Güzelce Mah,Hürriyet Mah,Fatih Mah,Dizdariye Mah,Ekinoba Mah[Batıköy Mah]
Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Marmara Mah,Sahil Mah,Yakuplu Mah,Kavaklı Mah,Cumhuriyet Mah,Dereağzı Mah,Gürpınar Mah
Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-08 11:17:16.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Barbaros Hayrettin Paşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-08 10:52:00.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Başıbüyük Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-08 10:17:39.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Piri Mehmet Paşa Mah,Yeni Mah,Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah],Semizkumlar Mah,Selimpaşa Merkez Mah,Cumhuriyet Mah,Alibey Mah,Fatih Silivri Mah,Mimar Sinan Silivri Mah,Kavaklı Mah[Kavaklı Cumhuriyet Mah]
Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Merkez Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-08 10:57:29.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah,Muratbey Merkez Mah,Çakıl Mah,Ovayenice Mah,Kaleiçi Mah,Bahşayiş Mah,Elbasan Mah,Ferhatpaşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Arıtma Tesisinde Onarım Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-07 16:49:45.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Dağyenice Mah
Açıklama : Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi : 2020-01-08 11:16:29.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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