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  • Son Güncelleme: 12.01.2020 00:08

Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı telefonda görüştü.

Kremlin Sarayından yapılan açıklama şöyle:

"Taraflar Türk Rus mutabakatı gereğince Libya'daki son durumu ele aldılar. İki lider Berlin'de Libya konusunda düzenlenecek uluslararası konferansa katkı sunmaya hazır olduklarını vurguladılar. Suriye ve Libya konusunda sürekli iletişimde kalma konusunda mutabıklar."

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