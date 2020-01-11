Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.
Kremlin Sarayından yapılan açıklama şöyle:
"Taraflar Türk Rus mutabakatı gereğince Libya'daki son durumu ele aldılar. İki lider Berlin'de Libya konusunda düzenlenecek uluslararası konferansa katkı sunmaya hazır olduklarını vurguladılar. Suriye ve Libya konusunda sürekli iletişimde kalma konusunda mutabıklar."
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