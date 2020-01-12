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Libya’da yeni dönem

Libya’da yeni dönem... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Libya için çabaları sonuç verdi. Libya’da ateşkes ilan edildi.

Libya’da yeni dönem
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Lideri Vladimir Putin'in Libya için çabaları sonuç verdi. İki lider, İstanbul buluşmasında Libya'da 12 Ocak saat 01.00'den itibaren ateşkes ilan edilmesini istedi. Önce buna, mutabakat hükümetinin uyduğu bildirildi. Ardından dün gece Erdoğan ile Putin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Suriye ve Libya'daki durumu tekrar değerlendirdi. Telefonla yapılan bu zirvenin ardından Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçler, ortak ateşkes çağrısını kabul etti. Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, "Ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" kaydetti.

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