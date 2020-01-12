Marmara 4.8 ile sallandı

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Paniğe yol açan sarsıntıda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
Depremin, AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre, "Maksimum Şiddet: V Oldukça Güçlü" olarak hesaplandığı ifade edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "4.8 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul'da tüm birimlerimizle gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise "Başta AFAD olmak üzere diğer çağrı merkezlerimize deprem sonrasında, herhangi bir çağrı gelmemiştir" diye konuştu.
Depremin, AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre, "Maksimum Şiddet: V Oldukça Güçlü" olarak hesaplandığı ifade edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "4.8 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul'da tüm birimlerimizle gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise "Başta AFAD olmak üzere diğer çağrı merkezlerimize deprem sonrasında, herhangi bir çağrı gelmemiştir" diye konuştu.
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