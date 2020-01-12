Bugünkü
Takvim

Marmara 4.8 ile sallandı

başta olmak üzere 'nin genelinde hissedilen bir meydana geldi. , merkez üssü Marmara açıkları olan depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Paniğe yol açan sarsıntıda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Marmara sallandı 4.8
İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin genelinde hissedilen bir meydana geldi. , merkez üssü Silivri açıkları olan depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Paniğe yol açan sarsıntıda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Depremin, AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre, "Maksimum Şiddet: V Oldukça Güçlü" olarak hesaplandığı ifade edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "4.8 büyüklüğündeki depremden dolayı tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 'da tüm birimlerimizle gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise "Başta AFAD olmak üzere diğer çağrı merkezlerimize deprem sonrasında, herhangi bir çağrı gelmemiştir" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMarmara 4.8 ile sallandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri