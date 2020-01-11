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  • Son Güncelleme: 12.01.2020 07:41

Son dakika: Çiğli'de Belediye Başkan Yardımcısı 'e silahlı saldırı

Çiğli'de Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan 'e arabasını park ettiği esnada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Koçer saldırıyı yara almadan atlatırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Olay, dün 20.30 sıralarında Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde aracını park etmek isteyen Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı 'e kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tabanca ile ardı ardına ateş açtı.

Koçer olayda herhangi bir yara almazken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay mahalini kapatarak delilleri inceledi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırganların 6 el ateş açtığı ve sonra kaçtıkları öğrenildi.

Olay sonrasında 'li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü olay yerine gelerek bilgi aldı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

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